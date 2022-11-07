Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" – Hollywood Reporter

Причина смерти не указана. Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса сообщил, что "подозрительная смерть" произошла по адресу, где проживал Картер, пишет издание.

Однако брат Аарона – Ник – считает, что его убили наркотики.

"Мое сердце разбито. Несмотря на то, что у нас с братом были сложные отношения, моя любовь к нему никогда не угасала. Я всегда питал надежду, что он каким-то образом когда-нибудь захочет пойти по здоровому пути и в конце концов найдет помощь, в которой он так отчаянно нуждался. Иногда нам хочется обвинить кого-то или что-то в проигрыше, но правда в том, что наркомания и психическое заболевание — настоящий злодей. Я буду скучать по моему брату больше, чем кто-либо когда-либо знал. Я люблю тебя, Чизз. Теперь ты, наконец, можешь обрести покой, которого никогда не мог найти здесь, на земле… Я люблю тебя, братишка", – написал Ник Картер в своем Instagram.

Контекст:

Картер родился в Тампе (штат Флорида), 7 декабря 1987 года. Он начал свою карьеру на разогреве у Backstreet Boys во время тура в 1997 году. Его дебютный альбом Aaron Carter был выпущен позже в том же году (когда ему было всего 9 лет), он стал золотым.

Его следующий альбом Aaron's Party вышел в сентябре 2000 года и стал трижды платиновым.

Третий альбом Картера (Oh Aaron) стал платиновым в 2001 году, и с тех пор он выпустил еще два, последний из которых (Love) – в 2018 году.

В ноябре 2021 года у него родился сын Принц от Мелани Мартин.

На протяжении многих лет Картер открыто рассказывал о своей борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами. В сентябре он сказал, что в пятый раз зарегистрировался в реабилитационном центре, пытаясь восстановить опеку над своим сыном. Он попал в реабилитационный центр в 2017 году после ареста по подозрению в вождении в нетрезвом виде и обвинения в употреблении марихуаной.