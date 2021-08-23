"Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы". Кулинарный эксперт рассказал рецепт быстрого сезонного салата

Клопотенко: Август и начало сентября – самое время не просто нарезать арбуз ломтиками, но и делать фреши, смузи, добавлять в салаты Фото: depositphotos.com

"Август и начало сентября – самое время не просто нарезать арбуз ломтиками как десерт, но и делать фреши, смузи, готовить арбуз на гриле и добавлять в салаты. Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы. Во-первых, это необычно, во-вторых, прекрасно освежает в жару, если арбуз предварительно охладить в холодильнике, и, в-третьих, на приготовление всего пять минут", – анонсировал рецепт Клопотенко.

Для салата понадобятся:

2 кг арбуза;

100 г брынзы;

2 ст. л. растительного масла;

молотый перец по вкусу.

В процессе приготовления необходимо мякоть арбуза нарезать кусочками треугольной формы, выложить их на тарелку, а затем руками покрошить сверху брынзу и полить все растительным маслом. Перец эксперт рекомендует добавлять по вкусу.