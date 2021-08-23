Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2021
 
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"Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы". Кулинарный эксперт рассказал рецепт быстрого сезонного салата

Клопотенко: Август и начало сентября самое время не просто нарезать арбуз ломтиками, но и делать фреши, смузи, добавлять в салаты
Клопотенко: Август и начало сентября – самое время не просто нарезать арбуз ломтиками, но и делать фреши, смузи, добавлять в салаты
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт, шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко 19 августа разместил на своем сайте пошаговый рецепт быстрого летнего салата из арбуза, брынзы и оливкового масла.

"Август и начало сентября – самое время не просто нарезать арбуз ломтиками как десерт, но и делать фреши, смузи, готовить арбуз на гриле и добавлять в салаты. Мне нравится сочетание сладкого арбуза и соленой брынзы. Во-первых, это необычно, во-вторых, прекрасно освежает в жару, если арбуз предварительно охладить в холодильнике, и, в-третьих, на приготовление всего пять минут", – анонсировал рецепт Клопотенко.

Для салата понадобятся:

  • 2 кг арбуза;
  • 100 г брынзы;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • молотый перец по вкусу.

В процессе приготовления необходимо мякоть арбуза нарезать кусочками треугольной формы, выложить их на тарелку, а затем руками покрошить сверху брынзу и полить все растительным маслом. Перец эксперт рекомендует добавлять по вкусу.

https://www.facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko/posts/4433993973388233

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: кулинария, десерт, Евгений Клопотенко, рецепт
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