"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой

Актриса позирует в кадре, прикрывая интимные части тела ширмой или рукой.

"Я считаю, что в каждой женщине преобладает нежность! Вы можете не соглашаться со мной, это ваше право. Вы можете сказать, что женщины бывают грубые, мужеподобные, со сварливым характером, неуклюжими, резкими, вспыльчивыми, даже хамовитыми. Так и есть, мы все разные. Но если женщина будет чувствовать себя значимой и любимой, окруженной заботой и вниманием, она станет самым чувственным и нежным существом на свете", – написала Бабенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natali Babenko (@natalibabenko)

В предыдущем посте актриса опубликовала еще несколько откровенных снимков из той же фотосессии, отметив, что давно мечтала на это решиться.

"Мне все равно, кто что подумает, главное, что я люблю себя любую", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natali Babenko (@natalibabenko)



