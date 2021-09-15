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15 сентября, 2021
 
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"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бабенко: Я считаю, что в каждой женщине преобладает нежность!
Бабенко: Я считаю, что в каждой женщине преобладает нежность!
Фото: natalibabenko / Instagram

Украинская актриса Наталия Бабенко, сыгравшая главную роль в спортивной драме "Пульс", 12 сентября разместила в Instagram фото, на которых запечатлена полностью обнаженной.

Актриса позирует в кадре, прикрывая интимные части тела ширмой или рукой.

"Я считаю, что в каждой женщине преобладает нежность! Вы можете не соглашаться со мной, это ваше право. Вы можете сказать, что женщины бывают грубые, мужеподобные, со сварливым характером, неуклюжими, резкими, вспыльчивыми, даже хамовитыми. Так и есть, мы все разные. Но если женщина будет чувствовать себя значимой и любимой, окруженной заботой и вниманием, она станет самым чувственным и нежным существом на свете", – написала Бабенко.

В предыдущем посте актриса опубликовала еще несколько откровенных снимков из той же фотосессии, отметив, что давно мечтала на это решиться. 

"Мне все равно, кто что подумает, главное, что я люблю себя любую", – заявила она.


Контекст:

Наталия Бабенко родилась в 1994 году. В 2019-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. 

Актриса стала известна после того, как исполнила главную роль в украинском фильме "Пульс" о судьбе паралимпийской чемпионки, легкоатлетки Оксаны Ботурчук. Его премьера состоялась летом 2021 года.

Теги: фотосессия, актриса, грудь, Наталия Бабенко
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