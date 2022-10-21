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21 октября, 2022
 
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"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов

Конор Кеннеди: Когда услышал об "Украинском интернациональном легионе", на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться в него
Конор Кеннеди: Когда услышал об "Украинском интернациональном легионе", на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться в него
Фото: jconorkennedy / Instagram

28-летний американец Конор Кеннеди, который является сыном племянника экс-президента США Джона Кеннеди, защищал Украину от российских оккупантов в составе украинского интернационального легиона обороны. Об этом он написал в Instagram 15 октября.

"Я хотел помочь. Когда услышал об украинском интернациональном легионе, на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться в него", – написал он.

По словам Кеннеди, у него не было военного опыта и навыков, но он быстро учился, поэтому его согласились отправить на северо-восточный фронт. Кеннеди признался, что пробыл на фронте недолго.

 многое видел. Мне нравилось быть солдатом. Это страшно. Но жизнь проста, и награды за то, что находишь смелость и творишь добро, существенны. Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Эта война, как и все остальные, ужасна. Люди, которых я встречал, были самыми храбрыми", – признался он.

Конор Кеннеди призвал подписчиков помочь украинцам любым способом, в том числе последовав его примеру.

Контекст:

Конор Кеннеди – писатель и музыкант.  Его отец Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – третий из 11 детей Роберта Фрэнсиса Кеннеди-старшего. Дед Конора – бывший сенатор и генеральный прокурор США.

О намерении сформировать легион обороны Украины президент страны Владимир Зеленский сообщил утром 28 февраля. "Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Для записи в интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны посольства Украины в вашем государстве. Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!" – сказал он.

Теги: война России против Украины, Джон Кеннеди, интернациональный легион
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