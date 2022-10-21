"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов

"Я хотел помочь. Когда услышал об украинском интернациональном легионе, на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться в него", – написал он.
По словам Кеннеди, у него не было военного опыта и навыков, но он быстро учился, поэтому его согласились отправить на северо-восточный фронт. Кеннеди признался, что пробыл на фронте недолго.
"Я многое видел. Мне нравилось быть солдатом. Это страшно. Но жизнь проста, и награды за то, что находишь смелость и творишь добро, существенны. Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Эта война, как и все остальные, ужасна. Люди, которых я встречал, были самыми храбрыми", – признался он.
Конор Кеннеди призвал подписчиков помочь украинцам любым способом, в том числе последовав его примеру.
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Конор Кеннеди – писатель и музыкант. Его отец Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – третий из 11 детей Роберта Фрэнсиса Кеннеди-старшего. Дед Конора – бывший сенатор и генеральный прокурор США.
О намерении сформировать легион обороны Украины президент страны Владимир Зеленский сообщил утром 28 февраля. "Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Для записи в интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны посольства Украины в вашем государстве. Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!" – сказал он.