"Многое видел. Это страшно". Представитель династии Кеннеди заявил, что защищал Украину от российских оккупантов

Конор Кеннеди: Когда услышал об "Украинском интернациональном легионе", на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться в него Фото: jconorkennedy / Instagram

"Я хотел помочь. Когда услышал об украинском интернациональном легионе, на следующий день пошел в посольство, чтобы записаться в него", – написал он.

По словам Кеннеди, у него не было военного опыта и навыков, но он быстро учился, поэтому его согласились отправить на северо-восточный фронт. Кеннеди признался, что пробыл на фронте недолго.

"Я многое видел. Мне нравилось быть солдатом. Это страшно. Но жизнь проста, и награды за то, что находишь смелость и творишь добро, существенны. Мои друзья там знают, почему я должен был вернуться домой. Эта война, как и все остальные, ужасна. Люди, которых я встречал, были самыми храбрыми", – признался он.

Конор Кеннеди призвал подписчиков помочь украинцам любым способом, в том числе последовав его примеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor Kennedy (@jconorkennedy)