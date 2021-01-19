"Модель из меня из разряда "ожидание – реальность". Жена Monatik показала тело в купальнике

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) призналась, что ей сложно позировать для фото.

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в купальнике перед бассейном во время отдыха на Мальдивах.

"Когда попросила Платошу сфотографировать меня на фоне пальм (обожаю, когда так зелено вокруг). Честно говоря, для меня то еще задание – позировать. Тем более, зная неусидчивость детей, это должно быть молниеносно. Модель из меня из разряда "ожидание – реальность". Более того, в момент обязательно в кадре должен появиться папа с Данечкой. "Семья на отдыхе" – моя любимая рубрика", – заявила она..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Жена Monatik Ирина Демичева является его директором. Впервые исполнитель показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: пятилетний Даниил и четырехлетний Платон.