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03 апреля, 2023
 
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"Могут осудить". Саливанчук примерила пиджак с бахромой на кружевной лиф и рассказала, что такое сексуальность. Видео

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Саливанчук: Термин "сексуальность" часто перегружен страхами, страданиями и травматическим опытом
Саливанчук: Термин "сексуальность" часто перегружен страхами, страданиями и травматическим опытом
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливачнук 2 апреля разместила в Instagram ролик, который был снят во время новой фотосессии.

Актриса выбрала для съемки красный кружевной бюстгальтер и серый брючный костюм с бахромой, дополнив образ красными туфлями на каблуках. Саливанчук оставила пуговицы пиджака расстегнутыми.

Позируя в кадре, знаменитость принимала различные позы. 

"Термин "сексуальность" часто перегружен страхами, страданиями и травматическим опытом. Люди боятся, что их могут осудить за определенное поведение, к которому они могут стремиться. Поэтому между тем, что "хочу", и тем, что "можно", часто существует большой разрыв", – подписала ролик артистка.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фотосессия, актриса, белье, бюстгальтер, Анна Саливанчук, сексуальность
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