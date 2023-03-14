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14 марта, 2023
 
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37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет

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Наиболее известный проект с участием Саливанчук украинский сериал "Однажды под Полтавой"
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой"
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 14 марта разместила в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена в спортзале во время тренировки.

"Если много работать, результат всегда будет", – подписала фото 37-летняя актриса.

Саливанчук позирует в кадре в сером костюме, состоящем из лосин и топа с длинными рукавами.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram
Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, актриса, Анна Саливанчук
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