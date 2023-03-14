37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет

"Если много работать, результат всегда будет", – подписала фото 37-летняя актриса.

Саливанчук позирует в кадре в сером костюме, состоящем из лосин и топа с длинными рукавами.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.