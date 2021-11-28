"Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее". Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом

"Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее", – подписала актриса фото, отметив на них бойфренда, с которым встречается уже больше года.

За несколько часов снимки 35-летней Лохан собрали больше 300 тыс. лайков. Возможность комментировать пост она закрыла.

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