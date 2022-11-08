Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
Новости

Момоа завел поросенка

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Поросенка Момоа принес со съемочной площадки
Поросенка Момоа принес со съемочной площадки
Фото: depositphotos.com

43-летний американский актер Джейсон Момоа, известный зрителям по роли Аквамена, завел поросенка. Об этом он рассказал в 7 ноября в своем Instagram.

"Вот почему я не могу работать с животными. Я хочу их всех привести домой", — написал Момоа.

Поросенок появился дома у актера после завершения его съемок в новом фильме "Страна снов". По сюжету с главным героем разговаривает ожившее чучело поросенка.

В видео Момоа шутит, что назвал своего нового питомца Лау-Лау, или Манапуа. Оба имени относятся к названиям популярных гавайских блюд.

Момоа любит животных. Во время выступления на шоу Эллен ДеДженерес в 2019 году он поделился тем, что заботится об осле, двух полуволках, собаке и питоне вместе с бывшей женой Лизой Боне.

Контекст:

Момоа прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких, как "Конан-варвар", "Игра престолов", "Аквамен", "Звездные врата: Атлантида".

Теги: Голливуд, актер, свиньи, Джейсон Момоа
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