Момоа завел поросенка

"Вот почему я не могу работать с животными. Я хочу их всех привести домой", — написал Момоа.

Поросенок появился дома у актера после завершения его съемок в новом фильме "Страна снов". По сюжету с главным героем разговаривает ожившее чучело поросенка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jason Momoa (@prideofgypsies)

В видео Момоа шутит, что назвал своего нового питомца Лау-Лау, или Манапуа. Оба имени относятся к названиям популярных гавайских блюд.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jason Momoa (@prideofgypsies)

Момоа любит животных. Во время выступления на шоу Эллен ДеДженерес в 2019 году он поделился тем, что заботится об осле, двух полуволках, собаке и питоне вместе с бывшей женой Лизой Боне.