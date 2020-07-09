  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020

Организаторы национальной музыкальной премии YUNA 9 июня в прямом эфире объявили победителей в 13 номинациях. Трансляция оглашения лауреатов проходила на канале YunaAwards в YouTube.
Наибольшее количество наград получил украинский музыкант Monatik – артист назван лучшим в пяти категориях, среди которых "Лучший исполнитель", "Лучший видеоклип", "Лучшее концертное шоу", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший альбом". Также в последней категории отмечен альбом певицы alyona alyona "Пушка".
Певица Jerry Heil победила в категории "Открытие года". Лучшей исполнительницей стала NK.
Группа "Время и Стекло" получила награду как "Лучший поп-коллектив", а их композиция "Дим" названа "Лучшей песней".
В номинации "Лучшая рок-группа" победили "Антитела".
В категории "Лучший эстрадный клип" победу присудили певице Оле Поляковой за песню "Любовница".
Лучший дуэтом стал союз рэп-исполнительниц alyona alyona и Алины Паш, исполнивших композицию "Падло".
Награду в номинации "Лучшая песня к фильму" получил коллектив DakhaBrakha за трек "Пливе човен".
YUNA – украинская ежегодная национальная профессиональная музыкальная премия. Аббревиатура YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards.