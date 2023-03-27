  Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео

В ролике видно табло, на котором указано, что электричка направлялась к станции Борщаговка.

Monatik исполнил новую песню "Сила". Удивленные пассажиры, ставшие зрителями этого выступления, снимали исполнителя на камеры своих телефонов.

Моя сила прокидається, такий прилив!

Моя сила прокидається, такий прилив!

Всі страхи попадали, а ми – стоїмо

На своєму! Вище і вище ідемо, – поется в треке.

Лирик-видео на эту песню он презентовал 17 марта на своем YouTube-канале.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в странах Европы.