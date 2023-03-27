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27 марта, 2023
 
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Под удивленные взгляды пассажиров. Monatik спел новую песню в городской электричке. Видео

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Monatik: Моя сила прокидається, такий прилив!Моя сила прокидається, такий прилив!Всі страхи попадали, а ми стоїмоНа своєму! Вище і вище ідемо
Monatik: Моя сила прокидається, такий прилив!Моя сила прокидається, такий прилив!Всі страхи попадали, а ми – стоїмоНа своєму! Вище і вище ідемо
Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik появился в вагоне киевской городской электрички вместе со своими музыкантами. Видео разместили 25 марта на Telegram-канале "ТиКиїв".

В ролике видно табло, на котором указано, что электричка направлялась к станции Борщаговка.

Monatik исполнил новую песню "Сила". Удивленные пассажиры, ставшие зрителями этого выступления, снимали исполнителя на камеры своих телефонов. 

Моя сила прокидається, такий прилив!
Моя сила прокидається, такий прилив!
Всі страхи попадали, а ми – стоїмо
На своєму! Вище і вище ідемо, – поется в треке.

Лирик-видео на эту песню он презентовал 17 марта на своем YouTube-канале.

ВИДЕО
Видео: MONATIK / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в странах Европы.

Теги: Киев, концерт, электричка, Monatik, певец, музыкант, ролик
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