Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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Monatik во время благотворительных концертов за границей собрал для ВСУ 20 млн грн

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Monatik: Я предпочитал делать хорошие дела и не кричать об этом. Однако понимаю, что несу ответственность перед каждым, кто приходит к нам на концерты
Monatik: Я предпочитал делать хорошие дела и не кричать об этом. Однако понимаю, что несу ответственность перед каждым, кто приходит к нам на концерты
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик) по состоянию на ноябрь 2022 года во время благотворительных концертов "Art Оборона" собрал и передал в поддержку ВСУ и украинцев 20 млн грн. Об этом сообщается 14 ноября на странице артиста в Instagram.

"Подобные отчеты никогда не являлись моими принципами. Все время я предпочитал делать хорошие дела и не кричать об этом. Однако понимаю, что несу ответственность перед каждым, кто приходит к нам на концерты и становится частью нашего общего фронта", – написал певец.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в странах Европы.

Теги: ВСУ, Monatik, певец
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