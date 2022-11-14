Monatik во время благотворительных концертов за границей собрал для ВСУ 20 млн грн

"Подобные отчеты никогда не являлись моими принципами. Все время я предпочитал делать хорошие дела и не кричать об этом. Однако понимаю, что несу ответственность перед каждым, кто приходит к нам на концерты и становится частью нашего общего фронта", – написал певец.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.
За время войны артист дал более 50 благотворительных концертов в странах Европы.