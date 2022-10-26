Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
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Monatik озвучил сумму, которую собрал во время концертного тура за границей в поддержку Украины

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Monatik после нападения РФ выступал за границей с концертами в поддержку Украины
Monatik после нападения РФ выступал за границей с концертами в поддержку Украины
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik благодаря трем аукционам, которые проводились перед его концертами в рамках благотворительного концертного тура за границей "ART Оборона" собрал почти 114 тыс. грн. в поддержку Украины. Об этом он сообщил 25 октября в Instagram.

По словам артиста, все вырученные деньги он передал на счета United24.

Среди лотов в том числе были эксклюзивные почтовые марки от "Укрпошти".

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

United24  – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

Теги: благотворительность, Monatik, United24
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