Monatik озвучил сумму, которую собрал во время концертного тура за границей в поддержку Украины

По словам артиста, все вырученные деньги он передал на счета United24.

Среди лотов в том числе были эксклюзивные почтовые марки от "Укрпошти".

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Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.