Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины Фото предоставлено командой Monatik

Формат концертов предусматривает выступление артиста вместе с украинскими коллегами.

В Варшаве на одну сцену с Monatik вышли солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая и украинская певица Roxolana.

Следующее выступление артиста состоится в Познане. Кто из украинских артистов станет гостем этого концерта, держится в секрете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)