Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве

Формат концертов предусматривает выступление артиста вместе с украинскими коллегами.
В Варшаве на одну сцену с Monatik вышли солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая и украинская певица Roxolana.
Следующее выступление артиста состоится в Познане. Кто из украинских артистов станет гостем этого концерта, держится в секрете.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.