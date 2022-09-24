Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2022
 
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Monatik выступил с благотворительным концертом в Варшаве

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины
Фото предоставлено командой Monatik

Украинский певец Monatik в рамках благотворительного тура "Art Оборона" выступил в Варшаве с концертом в поддержку Украины. Видеофрагмент его выступления опубликован 22 сентября на странице знаменитости в Instagram.

Формат концертов предусматривает выступление артиста вместе с украинскими коллегами.

В Варшаве на одну сцену с Monatik вышли солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая и украинская певица Roxolana.

Следующее выступление артиста состоится в Познане. Кто из украинских артистов станет гостем этого концерта, держится в секрете.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Monatik выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.

Теги: благотворительность, война России против Украины, Monatik, Kazka, Александра Зарицкая, Roxolana
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