"Никогда моим мотиватором не были деньги". Monatik рассказал, почему выступал в России после 2014 года

Monatik: Так мы, люди, устроены – когда чего-то достигаем, то хочется больше Фото: monatik_official / Instagram

"Когда я начинал, переехал в Киев в 2008 году, это был другой шоу-бизнес и другие правила. И чувствовалось, что до 2014 года, пока песня не станет популярной в России, она в Украине не так сильно играет. В 2014-м, после Революции достоинства, все начало меняться, но все равно звучали их хиты. Но уже и наши песни здесь лучше воспринимались, лучше их брало радио", – рассказал певец.

Он отметил, что прекратил ездить в Россию в 2015 году, поскольку чувствовал там себя дискомфортно.

"Я принял решение не выступать в РФ на корпоративах, премиях. Нужно понимать, что там большой рынок, другие заработки. В этом есть какой-то соблазн, потому что все всегда хотят больше и больше. Так мы, люди, устроены – когда чего-то достигаем, то хочется больше. Но никогда моим мотиватором не были деньги. Меня мотивировали творчество и люди. Я всегда любил смотреть, как люди танцуют под песни, которые у нас вышли. Поэтому я себя классно развивал здесь", – объяснил певец.