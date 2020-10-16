Monster Hunter. Вышел трейлер экранизации игры с Йовович в главной роли. Видео
Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович сыграла главную роль в фильме своего мужа режиссера Пола Андерсона "Охотник на монстров". Трейлер фильма, премьера которого запланирована на декабрь 2020 года, опубликован 15 октября на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. По сюжету картины, лейтенант Артемис, которую играет Йовович, попадает вместе со своим отрядом через портал в мир монстров и вступает с ними в схватку. В этом ей помогает Охотник, образ которого на экране воплотил тайский киноактер Тони Джаа. Сценарий фильма написан по мотивам видеоигр Monster Hunter. Трейлер также доступен на украинском языке на YouTube-канале B&H Film Distribution Company. В Украине премьера картины состоится 3 декабря, говорится в релизе ролика.
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