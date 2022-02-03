"Мой идеал", "Так горячо". Экс-супруга Татума Дуан позировала в платье с открытой спиной

"Пальцы на ногах постоянно так вытянуты. Листай, чтобы увидеть", – подписала она публикацию.

Снимки Дуан собрали больше 30 тыс. лайков.

"Поза танцоров", – прокомментировала countrygirl91254.

"Мой идеал", – написала dariagutsal.

"Так горячо", – отметил пользователь godsgirlxam.

Контекст:

Дженна Дуан родилась 3 декабря 1980 года в Хартфорде (США). Известность ей принесла главная роль в молодежной драме "Шаг вперед" (2006).

В 2009-м году она вышла замуж за американского актера Ченнинга Татума. В 2013 году у них родилась дочь Эверли. В 2019-м пара объявила о разводе.

С 2018 года Дуан встречается с американским актером Стивом Кази. В феврале 2020 года они сообщили о помолвке, а в марте того же года у пары родился сын – Каллум Майкл Ребел Кази (2020).