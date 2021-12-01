  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала

"Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет", – призналась певица.
Она призналась, что ее восьмилетний сын Святозар тоже с самого начала не ест эти продукты.
"Мой сын ни разу не болел. Ему восемь [лет]", – подчеркнула Katya Chilly.
Katya Chilly (Катерина Боголюбова, а до замужества – Кондратенко) родилась в 1978 году в Киеве. В 1996 году певица заняла первое место на фестивале "Червона рута", который проходил в Харькове. В марте 2001 года Katya Chilly дала более 40 концертов в Лондоне. В 2006 году певица взяла творческую паузу, покинув сцену на 10 лет.
В 2013 году певица впервые стала матерью – известно, что отцом ребенка является ее бывший муж, музыкант Алексей Боголюбов. Они расстались сразу после рождения ребенка. Певица после развода оставила его фамилию.
О Katya Chilly снова заговорили в 2017 году, когда она приняла участие в шоу "Голос країни" на канале "1+1".