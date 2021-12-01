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01 декабря, 2021
 
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"Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала

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Katya Chilly воспитывает восьмилетнего сына Святозара
Katya Chilly воспитывает восьмилетнего сына Святозара
Фото: Katya Chilly / Facebook

Украинская певица Katya Chilly в интервью, которое 30 ноября вышло на канале Live, призналась, что ни она, ни ее сын не едят мясо, рыбу, яйца и дрожжевые продукты.

"Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет", – призналась певица.

Она призналась, что ее восьмилетний сын Святозар тоже с самого начала не ест эти продукты.

"Мой сын ни разу не болел. Ему восемь [лет]", – подчеркнула Katya Chilly.

ВИДЕО
Видео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Katya Chilly (Катерина Боголюбова, а до замужества – Кондратенко) родилась в 1978 году в Киеве. В 1996 году певица заняла первое место на фестивале "Червона рута", который проходил в Харькове. В марте 2001 года Katya Chilly дала более 40 концертов в Лондоне. В 2006 году певица взяла творческую паузу, покинув сцену на 10 лет.

В 2013 году певица впервые стала матерью – известно, что отцом ребенка является ее бывший муж, музыкант Алексей Боголюбов. Они расстались сразу после рождения ребенка. Певица после развода оставила его фамилию.

О Katya Chilly снова заговорили в 2017 году, когда она приняла участие в шоу "Голос країни" на канале "1+1".

Теги: здоровье, дети, семья, певица, Katya Chilly
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