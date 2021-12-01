  "Мой сын ни разу не болел. Ему восемь". Katya Chilly рассказала, какие продукты не дает своему сыну с самого начала

"Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет", – призналась певица.

Она призналась, что ее восьмилетний сын Святозар тоже с самого начала не ест эти продукты.

"Мой сын ни разу не болел. Ему восемь [лет]", – подчеркнула Katya Chilly.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube