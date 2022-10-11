"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь

"Это моя Любовь – моя лучшая в мире девочка, моя supergirl, которой я очень горжусь. Я хочу, чтобы она росла в свободной и сильной Украине, где не воют сирены и не падают ракеты. В Украине, где она сможет себя реализовать. Пожалуй, это моя самая мощная мотивация во время полномасштабной войны", – написал он.

Кулеба отметил, что приурочил свой пост Международному дню девочек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)