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11 октября, 2022
 
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"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь

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Кулеба отец двоих детей
Кулеба – отец двоих детей
Фото: dmytro_kuleba / Instagram

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11октября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен вместе со своей 11-летней дочерью Любовью.

"Это моя Любовь – моя лучшая в мире девочка, моя supergirl, которой я очень горжусь. Я хочу, чтобы она росла в свободной и сильной Украине, где не воют сирены и не падают ракеты. В Украине, где она сможет себя реализовать. Пожалуй, это моя самая мощная мотивация во время полномасштабной войны", – написал он. 

Кулеба отметил, что приурочил свой пост Международному дню девочек.

Контекст:

Кулеба воспитывает двоих детей. Сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались их общим знаменателем.

Теги: Дмитрий Кулеба, дети, семья
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