"Моя Любовь". Кулеба в Международный день девочек показал свою дочь

"Это моя Любовь – моя лучшая в мире девочка, моя supergirl, которой я очень горжусь. Я хочу, чтобы она росла в свободной и сильной Украине, где не воют сирены и не падают ракеты. В Украине, где она сможет себя реализовать. Пожалуй, это моя самая мощная мотивация во время полномасштабной войны", – написал он.
Кулеба отметил, что приурочил свой пост Международному дню девочек.
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Кулеба воспитывает двоих детей. Сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались их общим знаменателем.