  "Мою любов". Michelle Andrade спела дуэтом с Sofia Shanti песню на украинском языке. Видео

"Это размышления девушки, которая переживает любовную драму и превращает свои переживания в мощное выражение. Спев "Мою любов" дуэтом исполнительницы добавили к песне новых смыслов и создали композицию в концепции girl power", – говорится в описании клипа.

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Контекст:

Michelle Andrade была артисткой продюсерского центра Mozgi Entertainment с 2016 года. В июне 2022 года она сообщила, что больше не является "продюсерским продуктом" этой компании.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певица переехала в Португалию.

Sofia Shanti стала известна после премьеры песни "Ниточки" (2020). Сольно песню "Мою любов" артистка исполнила летом 2022 года.