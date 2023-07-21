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21 июля, 2023
 
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"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото

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В рамках презентации состоялась выставка работ художницы. Кроме того, Третьяк расписала часть новой коллекции одежды
В рамках презентации состоялась выставка работ художницы. Кроме того, Третьяк расписала часть новой коллекции одежды
Фото: Irina Tretiak / Facebook

20 июля в киевском ТРЦ River Mall состоялась презентация новой коллекции украинского бренда женской одежды Success, созданной в коллаборации с украинской художницей Ириной Третьяк, под названием "Сплетені зв'язки: Художні нитки України". Все собранные средства от продажи одежды будут переданы на благотворительность. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда художницы.

В рамках презентации состоялась выставка работ Третьяк. Кроме того, художница вручную расписала часть новой коллекции одежды.

"Это лимитированная капсула с ручной росписью, в которую вошли платья, джинсы и джинсовые юбки, жакеты и рубашки. Она будет представлена в магазине Success ТРЦ River Mall. Все собранные средства от продажи этой коллекции одежды будут переданы на благотворительность", – говорится в пресс-релизе.

Третьяк также подготовила персонализированные футболки с нарисованными вручную картинами для основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, украинского певца Олега Скрипки, победительницы конкурса "Мисс Украина 1995", директора Вышгородского заповедника Влады Литовченко и актера студии "Квартал 95" Степана Казанина. 

"Моя роспись превращает одежду в настоящий арт-объект. Синергия моды и искусства вдохновляет и создает уникальную энергетику. Мои холсты сейчас актуальны, как никогда! И их использование придает новое дыхание одежде и привлекает покупателей. И главное  это благотворительная миссия нашей коллаборации", – прокомментировала сотрудничество с брендом Третьяк.

В рамках коллаборации была презентована серия футболок с принтами известных картин художницы. 

"Увидев глубокую историю в картинах Ирины, мы решили перенести ее произведения на футболки",  отметила основательница бренда Success Марина Журба.

Контекст:

Картины Третьяк находятся в 26 странах мира в частных коллекциях мировых знаменитостей и представлены в виде NFT-токенов на маркетплейсе Rarible. Художница работает в уникальной и эпатажной объемной технике.

По словам художницы, это затратная техника, так как на одну картину уходит более 10 кг краски.

Бренд Success был основан 10 лет назад.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: выставка, благотворительность, Влада Литовченко, Степан Казанин, художница, Ирина Третьяк
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