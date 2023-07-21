"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото

В рамках презентации состоялась выставка работ художницы. Кроме того, Третьяк расписала часть новой коллекции одежды Фото: Irina Tretiak / Facebook

В рамках презентации состоялась выставка работ Третьяк. Кроме того, художница вручную расписала часть новой коллекции одежды.

"Это лимитированная капсула с ручной росписью, в которую вошли платья, джинсы и джинсовые юбки, жакеты и рубашки. Она будет представлена в магазине Success ТРЦ River Mall. Все собранные средства от продажи этой коллекции одежды будут переданы на благотворительность", – говорится в пресс-релизе.

Третьяк также подготовила персонализированные футболки с нарисованными вручную картинами для основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, украинского певца Олега Скрипки, победительницы конкурса "Мисс Украина 1995", директора Вышгородского заповедника Влады Литовченко и актера студии "Квартал 95" Степана Казанина.

"Моя роспись превращает одежду в настоящий арт-объект. Синергия моды и искусства вдохновляет и создает уникальную энергетику. Мои холсты сейчас актуальны, как никогда! И их использование придает новое дыхание одежде и привлекает покупателей. И главное – это благотворительная миссия нашей коллаборации", – прокомментировала сотрудничество с брендом Третьяк.

В рамках коллаборации была презентована серия футболок с принтами известных картин художницы.

"Увидев глубокую историю в картинах Ирины, мы решили перенести ее произведения на футболки", – отметила основательница бренда Success Марина Журба.

Контекст: Картины Третьяк находятся в 26 странах мира в частных коллекциях мировых знаменитостей и представлены в виде NFT-токенов на маркетплейсе Rarible. Художница работает в уникальной и эпатажной объемной технике. По словам художницы, это затратная техника, так как на одну картину уходит более 10 кг краски. Бренд Success был основан 10 лет назад.