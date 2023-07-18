В Киеве состоится благотворительная презентация одежды, созданной в коллаборации художницей Третьяк с брендом Success

Во время презентации одежды также будет проведена выставка работ Третьяк Фото: Irina Tretiak / Facebook

"Художница раскроет свой уникальный талант, расписывая собственноручно красками отдельную часть коллекции одежды, – говорится в анонсе. – Это создаст неповторимую атмосферу искусства, где мода объединится с живописью и будет иметь уникальную энергетику".

Во время презентации также будет проведена выставка работ Третьяк. Гости мероприятия смогут получить не только автограф художницы на купленных полотнах, но и персонализированную надпись на приобретенной одежде из новой коллекции бренда.