Бульвар Шоубиз
 
22 апреля, 2023
 
Новости

В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"

Картины Третьяк находятся в 23 странах мира в частных коллекциях мировых знаменитостей и представлены в виде NFT-токенов
Картины Третьяк находятся в 23 странах мира в частных коллекциях мировых знаменитостей и представлены в виде NFT-токенов
Фото: Irina Tretiak / Facebook

25 апреля в Киеве в галерее "АВС-арт" состоится благотворительная выставка-аукцион авторских картин украинской художницы Ирины Третьяк под названием "С Украиной в сердце". Об этом в пресс-релизе интернет-изданию "ГОРДОН" сообщила команда художницы.

Свои новые работы художница создавала во время полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Все средства с аукциона будут направлены на помощь ВСУ и благотворительность. 

На выставке в том числе будет представлена картина "Похороны Путина". Картина была показана во многих украинских городах , а участие в ее создании принимали все желающие. Посетители выставки также смогут дополнить это полотно. 

Работы Третьяк уже собрали на аукционах более 1 млн. грн целевой помощи для ВСУ и ВПЛ, отмечается в релизе. 

Фото: Irina Tretiak / Facebook
Фото: Irina Tretiak / Facebook

Контекст:

Картины Третьяк находятся в 23 странах мира в частных коллекциях мировых знаменитостей и представлены в виде NFT-токенов на маркетплейсе Rarible.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: выставка, художница, Ирина Третьяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
  Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку
Дмитрий ГОРДОН
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
  Посыпьте этим муравейник и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
Галина ГРИШИНА
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
Галина ГРИШИНА
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
Галина ГРИШИНА
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Галина ГРИШИНА
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит
Галина ГРИШИНА
"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа
"Сгущенное молоко и ванилин. Лекарственным препаратом это сложно назвать". Врач объяснила, почему гематоген не может быть источником железа
Галина ГРИШИНА
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет я думаю: "О, брат, ты в форме"
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет – я думаю: "О, брат, ты в форме"
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после
Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 