В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"

Картины Третьяк находятся в 23 странах мира в частных коллекциях мировых знаменитостей и представлены в виде NFT-токенов Фото: Irina Tretiak / Facebook

Свои новые работы художница создавала во время полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Все средства с аукциона будут направлены на помощь ВСУ и благотворительность.

На выставке в том числе будет представлена картина "Похороны Путина". Картина была показана во многих украинских городах , а участие в ее создании принимали все желающие. Посетители выставки также смогут дополнить это полотно.

Работы Третьяк уже собрали на аукционах более 1 млн. грн целевой помощи для ВСУ и ВПЛ, отмечается в релизе.

Фото: Irina Tretiak / Facebook