В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ

В будущем картину планируют снять в фильме Юрия Горбунова "Похороны Путина" Фото: Irina Tretiak / Facebook

Видео о том, как это происходило, Третьяк разместила на своей странице в Facebook. Организаторами мероприятия стали ОО "ВПО України" и "Квартал-Концерт".

Картину уже подписало много известных людей. Ожидается, что свой автограф на ней оставит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В будущем картину планируют снять в фильме украинского ведущего и продюсера Юрия Горбунова "Похороны Путина".

Эта картина – уже вторая работа под таким названием. Первая была продана за 270 тыс. грн. Деньги были направлены на благотворительность.

Изначально идея состояла в том, чтобы в написании картины "Похороны Путина" приняли участие украинцы по всей стране, но уже на первом этапе появился покупатель, который захотел приобрести картину.