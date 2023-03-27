Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
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В центре Львова желающие присоединились к написанию картины "Похороны Путина". Ее подпишет Залужный, а деньги от продажи передадут на ВСУ

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В будущем картину планируют снять в фильме Юрия Горбунова "Похороны Путина"
В будущем картину планируют снять в фильме Юрия Горбунова "Похороны Путина"
Фото: Irina Tretiak / Facebook

Украинская художница Ирина Третьяк инициировала во Львове создание картины "Похороны Путина" с участием всех желающих. После завершении работы картина будет продана на аукционе, а вырученные от ее продажи деньги будут переданы в поддержку ВСУ и благотворительным фондам, которые оказывают помощь переселенцам. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Видео о том, как это происходило, Третьяк разместила на своей странице в Facebook. Организаторами мероприятия стали ОО "ВПО України" и "Квартал-Концерт".

Картину уже подписало много известных людей. Ожидается, что свой автограф на ней оставит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В будущем картину планируют снять в фильме украинского ведущего и продюсера Юрия Горбунова "Похороны Путина".

https://www.facebook.com/irolta/posts/pfbid0r8k4PTPqxGE8Mdg1WeLxKGfzqjDbpcrccrqGndvVdZLTSSPjSzerqZX7QMnpKWZEl

Эта картина – уже вторая работа под таким названием. Первая была продана за 270 тыс. грн. Деньги были направлены на благотворительность.

Изначально идея состояла в том, чтобы в написании картины "Похороны Путина" приняли участие украинцы по всей стране, но уже на первом этапе появился покупатель, который захотел приобрести картину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Львов, Владимир Путин, смерть, похороны, ВСУ, война России против Украины, художница
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