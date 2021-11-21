"Муж пополнил нашу семью третьим ребенком". Екатерина Кухар показала нового члена семьи

"Обычно любое мое утро начинается с кофе, но сегодня что-то пошло не так. На семилетие дочери мой муж решил сделать мне подарок и пополнил нашу семью третьим ребенком! Моя маленькая взрослая девочка, пари по этой жизни свободно и легко и пусть каждая твоя мечта сбывается. Как сегодня", – подписала она публикацию.

Под фото подписчики поспешили поздравить Анастасию с днем рождения, а семью – с пополнением.

"С именинницей, звездное семейство, такие сладкие детки-конфетки. Будьте счастливы, дорогие и новый член семьи", – написала ldediana.

"Славный какой", – отметила milaludmila146.

"С пополнением. Такое милое чудо", – прокомментировала plangeuelizaveta.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)