Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже

58-летний американский актер Мэтью Бродерик – супруг звезды сериала "Секс в большом городе" Сары Джессики Паркер – прогуливался с полотенцем в руках на пляже в Хэмптонс (Нью-Йорк).

Бродерик был замечен на пляже без супруги и детей Фото: ЕРА

58-летний супруг американской актрисы Сары Джессики Паркер Мэтью Бродерик 13 августа был замечен во время отдыха на пляже в Хэмптонс (Нью-Йорк). Фотографии Бродерика опубликовал таблоид Daily Mail.

На снимках супруг Джессики Паркер запечатлен в серой футболке, бирюзовых шортах и шляпе. В руках актер держит скомканное полотенце.

Таблоид отмечает, что Бродерик "наслаждался одиночеством", прогуливаясь босиком по песку.

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". 19 мая 1997 года актриса вышла замуж за коллегу Мэтью Бродерика.

В 2008 году брак актеров оказался под угрозой из-за измены Бродерика. Некоторое время супруги жили отдельно, но вскоре Джессика Паркер простила мужа.

Пара воспитывает сына Джеймса Уилки (2002) и двоих дочерей, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж (2009), рожденных суррогатной матерью уже после примирения супругов.

По информации Daily Mail, Джессика Паркер 11 августа посетила с дочерью один из своих обувных бутиков в Нью-Йорке и помогла покупательнице с примеркой.