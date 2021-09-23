  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер

По мнению Демина, причиной такой реакции со стороны певицы является то, что у них не совпали характеры.

"Надя классная. Но есть еще несовпадение характеров. Не та химия между людьми. Хотя мы до этого офигенно общались. Но она сказала, когда мы через какое-то время после интервью встретились, что разочаровалась. Возможно", – заявил Демин.



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Видео: DOROTYE / YouTube