"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте

Артистка позирует в кадре в длинном платье с прозрачной треугольной вставкой в зоне декольте, оголяющей грудь. Свой образ певица дополнила пиджаком, пуговицы которого оставила незастегнутыми.

"Какие роскошные ягодки, мадам", – оценили фото артистки поклонники.

"Я балдею", – написали фолловеры.

"Бесподобная женщина", – отреагировали подписчики певицы.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.