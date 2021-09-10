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10 сентября, 2021
 
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"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье

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Мейхер: Навстречу бесконечности возможностей...
Мейхер: Навстречу бесконечности возможностей...
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер 10 сентября разместила в Instagram снимок из своей новой фотосессии.

"Навстречу бесконечности возможностей... Как относитесь к креативности взглядов на жизнь, на творчество?" – спросила она.

Певица позировала в белом платье с прозрачными полосами и в розовом жакете с абстрактным принтом.

"Вкусняшка моя!" – прокомментировал подписчик baurzhandukenov.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Теги: платье, ВИА Гра, Надежда Мейхер, фотосессия, актриса, певица
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