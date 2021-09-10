"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье

"Навстречу бесконечности возможностей... Как относитесь к креативности взглядов на жизнь, на творчество?" – спросила она.

Певица позировала в белом платье с прозрачными полосами и в розовом жакете с абстрактным принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Вкусняшка моя!" – прокомментировал подписчик baurzhandukenov.