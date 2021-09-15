Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2021
 
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"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья

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Мейхер развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher
Мейхер развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher
Фото: nadyameiher / Instagram

Украинская певица, актриса и дизайнер 15 сентября на странице своего бренда в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в боди телесного цвета с прозрачными вставками в зоне декольте и живота.

Артистка дополнила образ рубашкой, спустив ее с плеч. Съемки проходили в поле.

"Женственная", – отреагировали на фото поклонники.

"Божественны", – оценили снимок фолловеры.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Теги: купальник, Надежда Мейхер, певица
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