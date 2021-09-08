"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле

Во время съемки артистка была одета в светлое боди. Она позирует в кадре, прикрыв лицо рукой.

"Хорошая девочка на дороге не валяется, – прокомментировали снимок поклонники.

"Похоже на фото с места преступления", – отреагировали фолловеры.

"Я тоже так подумала. Странная поза", – написала в комментариях подписчица артистки.

"Хороша мамуля", – оценили фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)