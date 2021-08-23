"Тити огонь", "Вас невозможно не хотеть!", "Смелая, естественная и сексуальная". Мейхер крупным планом показала грудь

Исполнительница сделала селфи, стоя вполоборота к объективу и засветила грудь крупным планом. Для второго снимка она позировала перед зеркалом.

"Обожаю периодические переезды. Это всегда возможность перезагрузки и чистки от ненужных вещей, которые в множестве не замечаешь", – написала она.

Мейхер отметила, что гастроли и переезды занимают половину ее жизни.

"И поскольку это безысходный формат жизни, поскольку работу свою люблю, однажды я начала искать возможность получать удовольствие от сборки вещей. И однажды я ощутила, как в момент сбора происходит зарождение чего-то нового, зачатие...

Так что этот нюанс стал одним из моих фетишей", – призналась певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

"Смелая, естественная, женственная и сексуальная!" – прокомментировала подписчица dr.zhulena.

"Вас невозможно не хотеть!" – отметила fotografia_tatianaatiss.

"Тити огонь", – заметил ilvir190182.