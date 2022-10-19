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19 октября, 2022
 
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"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону

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Том Фелтон и Эмма Уотсон дружат более 20 лет
Том Фелтон и Эмма Уотсон дружат более 20 лет
Фото: Emma Watson / Twitter

35-летний британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, выпустил биографическую книгу. Написать предисловие он доверил 32-летней актрисе Эмме Уотсон. Из написанного становятся понятны отношения между актерами, пишет People.

В предисловии Уотсон говорит, что "всегда изо всех сил пытается объяснить людям природу нашей связи и отношений".

"Уже более 20 лет мы любим друг друга по-особому, и я сбилась со счета, когда люди говорили мне: "Вы, должно быть, целовались! Что-то должно быть!" – цитирует актрису издание. 

По словам Уотсон, то, что между ней и Фелтоном, – "гораздо глубже".

"Мы родственные души и всегда поддерживали друг друга. Я знаю, что так будет всегда. И я так благодарна Тому за то, что в решающие моменты моей жизни он был рядом, чтобы успокоить меня. Дружба, которая между нами, позволила мне преодолеть самые сложные моменты в моей жизни", — написала актриса.

Контекст:

Том Фелтон и Эмма Уотсон получили широкую известность благодаря роли Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых они снимались вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом. В 2009 году Уотсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.

Теги: Великобритания, шоу-бизнес, книги, Гарри Поттер, Эмма Уотсон
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