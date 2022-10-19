"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону

В предисловии Уотсон говорит, что "всегда изо всех сил пытается объяснить людям природу нашей связи и отношений".

"Уже более 20 лет мы любим друг друга по-особому, и я сбилась со счета, когда люди говорили мне: "Вы, должно быть, целовались! Что-то должно быть!" – цитирует актрису издание.

По словам Уотсон, то, что между ней и Фелтоном, – "гораздо глубже".

"Мы родственные души и всегда поддерживали друг друга. Я знаю, что так будет всегда. И я так благодарна Тому за то, что в решающие моменты моей жизни он был рядом, чтобы успокоить меня. Дружба, которая между нами, позволила мне преодолеть самые сложные моменты в моей жизни", — написала актриса.