"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером

В комментарии к публикации знаменитость добавила смайл в виде сердца.
Alexander♥ * pic.twitter.com/o8tH1F0Th6— Cher (@cher) November 6, 2022
Позже Шер написала, что "любовь не знает математики".
"Я влюблена, а не ослеплена любовью. Я не буду объясняться, ведь ненавистники все равно будут ненавидеть. Неважно, мы счастливы и никому не мешаем", – заявила артистка.
I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter— Cher (@cher) November 6, 2022
That we’re Happy & Not
Bothering Anyone
О романе Шер с Эдвардсом американские СМИ сообщили в начале ноября после того, как певица появилась вместе с ним на публике. Пара позировала, держась за руки.
Эдвардс ранее состоял в отношениях с американской певицей и моделью Эмбер Роуз. У пары есть общий сын – трехлетний Слэш Электрик.