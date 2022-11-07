"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером

В комментарии к публикации знаменитость добавила смайл в виде сердца.

Позже Шер написала, что "любовь не знает математики".

"Я влюблена, а не ослеплена любовью. Я не буду объясняться, ведь ненавистники все равно будут ненавидеть. Неважно, мы счастливы и никому не мешаем", – заявила артистка.

Контекст:

О романе Шер с Эдвардсом американские СМИ сообщили в начале ноября после того, как певица появилась вместе с ним на публике. Пара позировала, держась за руки.

Эдвардс ранее состоял в отношениях с американской певицей и моделью Эмбер Роуз. У пары есть общий сын – трехлетний Слэш Электрик.