Шер продает особняк с комнатами для париков и паники

Дом построен в венецианском стиле и имеет семь спален, а также зал для медитации и комнату со специальным климат-контролем для хранения концертных париков.

В особняке также предусмотрена комната для паники.

Из каждой комнаты открывается вид на океан.

На территории есть теннисный корт, тренажерный зал, бассейн, и небольшой театр. Во внутреннем дворике есть фонтан в мавританском стиле, расписывает удобства издание.

За дом певица хочет $85млн долларов. А купила она его 33 года назад почти за $3 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.

Контекст:

Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым.



Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".



Шер поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. 18 марта певица заявила, что готова принять в своем доме беженцев из Украины. 21 марта артистка осудила нападение РФ на Украину и назвала российского президента Владимира Путина военным преступником.

Она также призывала помочь Украине с оружием, чтобы противостоять российской агрессии.