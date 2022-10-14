Шер продает особняк с комнатами для париков и паники

Американская певица Шер больше не хочет жить в Малибу Фото: depositphotos.com

Дом построен в венецианском стиле и имеет семь спален, а также зал для медитации и комнату со специальным климат-контролем для хранения концертных париков.

В особняке также предусмотрена комната для паники.

Из каждой комнаты открывается вид на океан.

На территории есть теннисный корт, тренажерный зал, бассейн, и небольшой театр. Во внутреннем дворике есть фонтан в мавританском стиле, расписывает удобства издание.

За дом певица хочет $85млн долларов. А купила она его 33 года назад почти за $3 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.