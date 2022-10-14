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14 октября, 2022
 
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Шер продает особняк с комнатами для париков и паники

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Американская певица Шер больше не хочет жить в Малибу
Американская певица Шер больше не хочет жить в Малибу
Фото: depositphotos.com

76-летняя американская певица Шер, которая активно поддерживает Украину, продает свой особняк в Малибу, в котором прожила 33 года за $85млн долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Дом построен в венецианском стиле и имеет семь спален, а также зал для медитации и комнату со специальным климат-контролем для хранения концертных париков.

В особняке также предусмотрена комната для паники.

Из каждой комнаты открывается вид на океан.

На территории есть теннисный корт, тренажерный зал, бассейн, и небольшой театр. Во внутреннем дворике есть фонтан в мавританском стиле, расписывает удобства издание.

За дом певица хочет $85млн долларов. А купила она его 33 года назад почти за $3 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.

Контекст:

Шерилин Саркисян (Шер) родилась в 1946 году в США. В 1965 году в дуэте со своим мужем Сонни Боно певица спела I Got You Babe. Песня сделала семейный дуэт знаменитым. 

Песня Шер Believe стала самым продаваемым синглом в 1999 году. Певица является лауреатом премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус".

Шер поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. 18 марта певица заявила, что готова принять в своем доме беженцев из Украины. 21 марта артистка осудила нападение РФ на Украину и назвала российского президента Владимира Путина военным преступником.

Она также призывала помочь Украине с оружием, чтобы противостоять российской агрессии.

Теги: США, Украина, война России против Украины, певица Шер
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