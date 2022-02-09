"Мы всегда рядом". Агутин публично обратился к проживающей в США младшей дочери. Она ответила

"Доченька моя младшенькая! Елизавета-Мария Варум-Агутина! С днем рождения, драгоценность моя! Наша с мамой удача, гордость, счастье и беззаветная любовь! Удачи тебе во всем! Ты имеешь полное право на то, чтобы мир был благосклонен к тебе! Желаю тебе большого успеха всем своим сердцем. Чувствую тебя как отец, ощущаю твои помыслы, идеи и стремления как коллега и одобряю их. Верю в свет души твоей и понимаю, что свой маршрут на запутанной карте этой жизни проложить можешь только ты сама. А мы всегда рядом", – написал он.

"Спасибо", – прокомментировала пост Елизавета Агутина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)