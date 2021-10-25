"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын

"В семье Кошевых будет ли еще мальчик?" – спросила журналистка у шоумена.

"А, нет! Мне достаточно двух этих королев. Я же живу – теща, мама, две дочери и Ксения. Мне так нравится. Ты приходишь домой, а все приготовлено, наглажено, постирано", – заявил он.

Супруга Кошевого также заявила, что не мечтает о третьем ребенке.

"Первая беременность была, Женя однозначно хотел мальчика. И с [младшей] Симой мы шли на УЗИ – думали, что будет мальчик. Но УЗИ показало девочку, мы вышли, помню, у Жени даже скупая мужская слеза была. Он говорит: "Ты знаешь, а я даже рад, что у нас девочка. Я даже хотел", – рассказала Ксения Кошевая.