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24 декабря, 2019
 
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Мюзикл "Кошки" отправили на доработку

Американская кинокомпания Universal отправит в кинотеатры США обновленную версию мюзикла "Кошки".

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Мюзикл "Кошки" проходит повторный постпродакшн
Мюзикл "Кошки" проходит повторный постпродакшн
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

После премьерных показов американского фильма-мюзикла "Кошки" компания Universal отправила ленту на доработку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

К решению пройти дополнительный постпродакшн компанию подтолкнули низкие оценки критиков. Американские кинотеатры получили уведомление, что им пришлют обновленную версию мюзикла с улучшенными визуальными эффектами.

Режиссер мюзикла "Кошки" – Том Хупер. Роли исполнили Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Джуди Денч, Иэн МакКеллен, Тэйлор Свифт, Джейсон Деруло, Франческа Хэйуорд.

Это экранизация мюзикла "Кошки" Эндрю Уэббера, премьера которого состоялась в 1981 году. Герои ленты – кошки, которые рассказывают о своей судьбе и выбирают вожака, который сможет попасть в кошачий рай.

Мировая премьера фильма состоялась 20 декабря 2019 года, в Украине прокат начнется 26 декабря. 

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