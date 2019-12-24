Мюзикл "Кошки" отправили на доработку

После премьерных показов американского фильма-мюзикла "Кошки" компания Universal отправила ленту на доработку. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
К решению пройти дополнительный постпродакшн компанию подтолкнули низкие оценки критиков. Американские кинотеатры получили уведомление, что им пришлют обновленную версию мюзикла с улучшенными визуальными эффектами.
Режиссер мюзикла "Кошки" – Том Хупер. Роли исполнили Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Джуди Денч, Иэн МакКеллен, Тэйлор Свифт, Джейсон Деруло, Франческа Хэйуорд.
Это экранизация мюзикла "Кошки" Эндрю Уэббера, премьера которого состоялась в 1981 году. Герои ленты – кошки, которые рассказывают о своей судьбе и выбирают вожака, который сможет попасть в кошачий рай.
Мировая премьера фильма состоялась 20 декабря 2019 года, в Украине прокат начнется 26 декабря.