"На цыгана похож", "Совершенно другой человек". Виталий Козловский резко сменил имидж

36-летний Виталий Козловский сбрил бороду и стал выглядеть, по словам поклонников, на 18 лет Фото: vkozlovskiy / Instagram

"Я начинаю привыкать к себе такому. Или все-таки борода?" – поинтересовался у подписчиков 36-летний певец, показав свой портрет в очках и в черной одежде.

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Позже он запостил новые фото, на которых позировал уже без очков и на фоне новогодней елки.

"Такой милый. Без бороды – будто лет 18", – прокомментировала elvirakoshecko.

"На цыгана похож", – считает irina_andreevna9995.

"А реально прямо как совершенно другой человек... из прошлого", – написала angelfromodessa.

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