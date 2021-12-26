"На цыгана похож", "Совершенно другой человек". Виталий Козловский резко сменил имидж

"Я начинаю привыкать к себе такому. Или все-таки борода?" – поинтересовался у подписчиков 36-летний певец, показав свой портрет в очках и в черной одежде.
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Позже он запостил новые фото, на которых позировал уже без очков и на фоне новогодней елки.
"Такой милый. Без бороды – будто лет 18", – прокомментировала elvirakoshecko.
"На цыгана похож", – считает irina_andreevna9995.
"А реально прямо как совершенно другой человек... из прошлого", – написала angelfromodessa.
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Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс".
В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.