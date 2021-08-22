"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу

"Ты был лучшим из родителей, моим вдохновением и кумиром! Свою жизнь достойно прожил, чтобы сейчас покоиться с миром", – отметил певец.

Он опубликовал несколько фотографий с отцом Виталием Козловским – старшим, который умер 15 августа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Подписчики в комментариях поддержали певца.

"Виталик, твой папа самым наилучшим образом продолжается в тебе, поэтому ты – его гордость! Вечная ему память!" – написала n.druzhynina.

"Он будет оберегать тебя сверху. Обнимаю крепко-крепко!" – отметила vikusyalysyuk.