Бульвар Шоубиз
 
22 августа, 2021
 
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"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу

О смерти отца Козловский сообщил 15 августа
О смерти отца Козловский сообщил 15 августа
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский 22 августа в Instagram написал пост, в котором простился с отцом.

"Ты был лучшим из родителей, моим вдохновением и кумиром! Свою жизнь достойно прожил, чтобы сейчас покоиться с миром", – отметил певец.

Он опубликовал несколько фотографий с отцом Виталием Козловским – старшим, который умер 15 августа.

Подписчики в комментариях поддержали певца.

"Виталик, твой папа самым наилучшим образом продолжается в тебе, поэтому ты – его гордость! Вечная ему память!" – написала n.druzhynina.

"Он будет оберегать тебя сверху. Обнимаю крепко-крепко!" – отметила vikusyalysyuk.

Контекст:

Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс".

В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. С сентября 2020 года преподает в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.

Теги: Виталий Козловский, певец, память, родители
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