"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу

"Ты был лучшим из родителей, моим вдохновением и кумиром! Свою жизнь достойно прожил, чтобы сейчас покоиться с миром", – отметил певец.
Он опубликовал несколько фотографий с отцом Виталием Козловским – старшим, который умер 15 августа.
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Подписчики в комментариях поддержали певца.
"Виталик, твой папа самым наилучшим образом продолжается в тебе, поэтому ты – его гордость! Вечная ему память!" – написала n.druzhynina.
"Он будет оберегать тебя сверху. Обнимаю крепко-крепко!" – отметила vikusyalysyuk.
Козловский родился в 1985 году во Львове. С 2002 года выступал в составе балета украинской певицы Русланы. В октябре этого же года победил в одной из программ "Караоке на Майдане", став участником, а затем и победителем проекта "Шанс".
В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. С сентября 2020 года преподает в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.