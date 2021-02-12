Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2021
 
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Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что в детстве не говорил отцу о происходящем в личной жизни своей матери, понимая, что тому будет обидно это слышать.

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Козловский: Я не хочу лезть в ее жизнь. И я бы хотел, чтобы также относились ко мне и моим ошибкам мои дети
Козловский: Я не хочу лезть в ее жизнь. И я бы хотел, чтобы также относились ко мне и моим ошибкам мои дети
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что с четырех лет понимал, что у его матери есть своя жизнь за пределами семьи. Об этом он рассказал в интервью ведущей Наташе Влащенко, которое 12 февраля размещено на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко.

"Все наши проблемы – с детства. Не хочу говорить об этом: мама будет недовольна, увидев это интервью. Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией [Козловский]", – заявил певец.

Он подчеркнул, что не винит за это мать.

"Я это видел, но понимал, что рот нужно держать на замке, потому что папе это будет обидно. Но папа все знал. Это ее жизнь. И я не хочу лезть в ее жизнь. И я бы хотел, чтобы также относились ко мне и моим ошибкам мои дети. Я не вправе ее осуждать. Кто я такой?" – подчеркнул Козловский.

ВИДЕО
Комментарий Козловского о взаимоотношениях родителей можно послушать, начиная с 31.50. Видео: Vласть vs Vлащенко / YouTube

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Родители Козловского живут раздельно. Его отец, которого также зовут Виталий Козловский, переехал из Львова в Киев, а мать Татьяна Козловская живет в Италии. Она уехала из Украины, когда сыну было 14 лет.

В январе 2021 года Козловский признался, что родители попросили его помочь им оформить развод. По словам артиста, проживающая в Италии мать официально поручила представлять ее интересы в Украине. При этом певец считает, что было бы лучше, если бы его родители развелись, когда ему было лет восемь.

Теги: Виталий Козловский, семья, певец
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