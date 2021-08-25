Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2021
 
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"На Жанну Фриске похожа". Каменских снялась в огромном декольте

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Каменских собрала в одном ролике несколько своих снимков
Каменских собрала в одном ролике несколько своих снимков
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 24 августа на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором собраны снимки ее нового фотосета и его бэкстейдж.

Каменских позировала в платье с огромным декольте.

"На Жанну Фриске издалека очень похожа", – отметила подписчица larinatanu.

"Жанна Фриске", – написала yuliiaivaskevicius.

"Бомбище", – отметил antonovrusss.

Контекст:

Жанна Фриске, с которой сравнили Каменских, это российская певица. Она умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года.

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Теги: Жанна Фриске, платье, Настя Каменских, Потап и Настя, певица, певица NK, бэкстейдж, декольте
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