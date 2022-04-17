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17 апреля, 2022
 
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"Надавай оркам по зубам!" Лидер O.Torvald Галич со второй попытки вступил в ВСУ

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Галич до того, как вступить в ВСУ, был волонтером
Галич до того, как вступить в ВСУ, был волонтером
Фото: otorvald / Instagram

Лидер украинской группы O.Torvald Евгений Галич вступил в ВСУ. О этом 17 апреля сообщается на странице группы в Instagram. В посте также размещено фото Галича в военной форме.

"Женя вступил в ВСУ. Надавай там оркам по зубам!" – говорится в публикации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта Галич сообщил, что пытался вступить в ВСУ, но "ему не дали автомат", посоветовав помогать украинской армии тем, чем может. По словам певца, тогда он стал волонтером и помогал ВСУ. Артист отметил, что его семья находится в безопасности.

17 марта Галич вместе со своими музыкантами презентовал песню в поддержку ВСУ "Досить", пообещав вырученные от ее прослушивания деньги направить на нужды украинской армии, территориальной обороны и волонтеров.

Теги: ВСУ, война России против Украины, O.Torvald, Евгений Галич
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