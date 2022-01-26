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26 января, 2022
 
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"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак

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Максим Виторган вместе с пятилетним сыном Платоном пекли печенье
Максим Виторган вместе с пятилетним сыном Платоном пекли печенье
Фото: mvitorgan / Instagram

49-летний российский актер Максим Виторган 25 января в Instagram Stories поделился видео, в котором показал, какое печенье испек вместе с пятилетним сыном Платоном.

"Попался? Это вот твой, который ты делал формы необычной. А пахнет-то вкусно. Да?" – рассказал Виторган в ролике и добавил, что они с сыном "наделали печенья формы неказистой, но вкусности отменной".

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Скриншот: mvitorgan / Instagram

Контекст:

Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.

У Виторгана есть еще двое детей: 25-летняя Полина и 21-летний Даниил. Они родились от первого брака актера – с его коллегой Викторией Верберг.

С середины 2019 года Виторган состоит в отношениях с российской актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе.

Теги: Ксения Собчак, дети, актер, Максим Виторган
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