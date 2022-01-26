"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак

"Попался? Это вот твой, который ты делал формы необычной. А пахнет-то вкусно. Да?" – рассказал Виторган в ролике и добавил, что они с сыном "наделали печенья формы неказистой, но вкусности отменной".

Контекст:

Мать ребенка – телеведущая Ксения Собчак. Виторган жил с ней в браке с 2013 года. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016 года. 7 марта 2019 года пара объявила о расставании.

У Виторгана есть еще двое детей: 25-летняя Полина и 21-летний Даниил. Они родились от первого брака актера – с его коллегой Викторией Верберг.

С середины 2019 года Виторган состоит в отношениях с российской актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе.