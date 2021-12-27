"Красотка, все идет – и танцы, и голой". Возлюбленная Виторгана зажигательно покрутила на камеру ягодицами в откровенном наряде

Нинидзе сперва позирует спиной к объективу, энергично двигая бедрами, а затем поворачивается лицом и задирает подол платья, демонстрируя на камеру голые бедра.

"Танцую вам после концерта", – подписала ролик 30-летняя артистка.

"Вы просто божественная в этом платье", – написали пользователи сети.

"Красотка, все идет – и танцы, и грусть, и голой, и в платье", – оценили ролик поклонники.

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Контекст:

Виторган и Нинидзе состоят в отношениях с середины 2019 года. Ранее актер был женат на российской журналистке Ксении Собчак. Они прожили в браке с 2013-го по 2019 год. В 2016 году у них родился сын Платон.

У Виторгана также есть двое взрослых детей от первого брака с коллегой Викторией Верберг.