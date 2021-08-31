"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак

Виторган: меня не покидало ощущение реквизитно-костюмерного цеха в театральном закулисье. Только театр побольше да бижутерия подороже Фото: mvitorgan / Instagram

"Сходили в Кремль. Не был там лет… даже не знаю сколько… Был в прошлой жизни – так точнее. Там все стабильно и без изменений, по-моему. Рай консерватора", – написал Виторган.

Он отметил, что сын эмоционально реагировал на увиденное возгласами вроде "Ух ты, смотри, рыцарь!"

"А меня не покидало ощущение реквизитно-костюмерного цеха в театральном закулисье. Только театр побольше да бижутерия подороже", – признался Виторган.

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"Платон настолько красивый ребенок, что он мог бы рекламировать даже Кремль! Но не будет. Я помню!" – прокомментировал актер Евгений Хаит.