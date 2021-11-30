"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь

На заглавном фото пара позирует на фоне шторы, стоя рядом друг с другом, а на втором снимке 30-летняя Нинидзе повернулась спиной к Виторгану, а он в это время схватил ее за грудь.

"Моя тихая шумная гавань", – подписал снимки 49-летний Виторган.

"Второе фото – так себе. То ли маленький прикол, то ли большая пошлятина", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Вот это красотка. Парень явно не дурак. Поздравляем с шикарным выбором", – написали фолловеры.

"Красотка! Просто слов нет. Жаль девушку", – отреагировали подписчики.

"Очень красивая пара", – оценили фото поклонники артиста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)