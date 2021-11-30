Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь

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Виторган: Моя тихая шумная гавань
Виторган: Моя тихая шумная гавань
Фото: mvitorgan / Instagram

Российский актер Максим Виторган 29 ноября на своей странице в Instagram разместил снимки, на которых запечатлен вместе со своей возлюбленной, российской актрисой грузинского происхождения Нино Нинидзе.

На заглавном фото пара позирует на фоне шторы, стоя рядом друг с другом, а на втором снимке 30-летняя Нинидзе повернулась спиной к Виторгану, а он в это время схватил ее за грудь. 

"Моя тихая шумная гавань", – подписал снимки 49-летний Виторган. 

"Второе фото – так себе. То ли маленький прикол, то ли большая пошлятина", – прокомментировали фото пользователи сети. 

"Вот это красотка. Парень явно не дурак. Поздравляем с шикарным выбором", – написали фолловеры. 

"Красотка! Просто слов нет. Жаль девушку", – отреагировали подписчики. 

"Очень красивая пара", – оценили фото поклонники артиста.

Контекст:

Виторган и Нинидзе состоят в отношениях с середины 2019 года. Ранее актер был женат на российской журналистке Ксении Собчак. Они прожили в браке с 2013-го по 2019 год. В 2016 году у них родился сын Платон.

У Виторгана также есть двое взрослых детей от первого брака с коллегой Викторией Верберг.

Теги: актер, Максим Виторган, семья, Нино Нинидзе
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