  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает

Виторган: Я не готов самозабвенно работать над тем, во что верю, как Путин Фото: mvitorgan / Instagram

"Меня сложно записать в сторонники Путина, но он пример того, что дает силу и что такое сила. Я поясню мысль, пока меня не заклеймили и не обвинили в лизоблюдстве. Он из немногих там людей, кто свято верит в то, что делает. На самом деле, сила заключается в этой вере. И он поэтому и побеждает, что он верит. Побеждает – это относительно. Он проигрывает вместе со всей страной, к сожалению, отбрасывая ее на 10-летия назад. Но, тем не менее, создает эту иллюзию в собственной системе координат, что он побеждает", – отметил Виторган.

Актер подчеркнул, что не может этому противостоять.

"Нет во мне той силы веры. Я не готов рисковать, жертвовать в такой степени и самозабвенно работать над тем, во что верю, как он, например...", – подытожил артист.

Комментарий Виторгана можно послушать на 45-й минуте видео.

ВИДЕО

Видео: СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА / YouTube