Накануне свадьбы Стефани заключила брачный контракт – СМИ

Стефани и Шелтон вместе с 2015 года Фото: ЕРА

Американская певица Гвен Стефани и ее жених – кантри-певец Блейк Шелтон за несколько месяцев до помолвки инициировали переговоры о составлении брачного контракта. Об этом 1 ноября сообщило издание Us Weekly, ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников в окружении пары.

Сообщается, что процесс переговоров был легким и у артистов не возникло никаких разногласий.

По информации источника таблоида, Стефани решила оформить брачный договор с Шелтоном в том числе и потому, что подписала аналогичный контракт, будучи замужем за своим первым мужем – музыкантом Гэвином Россдэйлом.

27 октября Стефани после пяти лет отношений получила предложение от своего бойфренда – кантри-певца Блейка Шелтона стать его женой.

До знакомства с Шелтоном Стефани была замужем за Россдэйлом. Супруги расстались в 2016 году после 14 лет семейной жизни. В браке у пары родилось трое сыновей: Кингстон Джеймс Макгрегор (2006), Зума Неста Рок (2008) и Аполло Боуи Флинн (2014). Причиной разрыва пары якобы стала измена Россдейла с няней их детей.

Для Шелтона брак со Стефани будет третьим. Первой женой артиста была Кэйнетт Герн. Супруги разошлись в 2006 году после трех лет семейной жизни. Второй брак певца с коллегой – кантри-певицей Мирандой Ламберт распался в июле 2015 года.