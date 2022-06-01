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01 июня, 2022
 
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"Наконец плакала от счастья". Петрожицкая с бойфрендом побывала в Диснейленде

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Петрожицкая состоит в отношениях с новым бойфрендом с начала 2021 года
Петрожицкая состоит в отношениях с новым бойфрендом с начала 2021 года
Фото: petrozhitskaya / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая 1 июня в Instagram опубликовала фото, на которых запечатлена вместе со своим бойфрендом, проживающим в Гамбурге (Германия) украинцем по имени Алексей во французском Диснейленде.

"Самый невероятный подарок. Возможно, не вовремя, но оставлю это здесь, потому что наконец плакала от счастья. Поздравляю всех с первым днем лета. Пусть оно будет мирным",  подписала снимки актриса.

Контекст:

Петрожицкая в 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности "актер театра и кино".

Получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик" студии "Квартал 95".

Петрожицкая была замужем за однокурсником Алексеем Петрожицким. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка. Через пять лет супруги развелись.

Со своим новым избранником она состоит в отношениях с начала 2021 года. По словам артистки, молодой человек немного младше ее и не связан с киноиндустрией. Фамилию своего бойфренда она не называет.

Теги: Франция, война России против Украины, Дарья Петрожицкая
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